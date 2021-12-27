В Тульской области могут продлить временную отмену QR-кодов

На оперативном совещании в правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил о возможности продления отмены QR-кодов в заведениях общественного питания, спортзалах, фитнес-клубах и других учреждениях.

Решение будет приниматься по результатам прохождения новогодних праздников.

Глава региона отметил, что оно будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов сообщил, что бизнес-сообщество очень положительно восприняло изменения и благодарно за позитивные решения. В то же время бизнес понимает и разделяет ответственность за выполнение требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

«В целом, бизнес, с учетом подготовки к подобным мерам и набранного в период пандемии опыта, готов неукоснительно выполнять все рекомендации. Рассчитываем, что бизнес будет ответственно себя вести, а мы со своей стороны будем это жестко контролировать», — сказал Вячеслав Романов.