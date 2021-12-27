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Глава минздрава региона: «Основной контингент в ковидных госпиталях – невакцинированные люди старше 60 лет»

Глава минздрава региона: «Основной контингент в ковидных госпиталях – невакцинированные люди старше 60 лет»

На заседании оперштаба обсудили эпидемиологическую обстановку в Тульской области.

Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков рассказал, что в регионе снижается число госпитализаций людей с коронавирусом.

По словам главы минздрава, основный контингент в ковидных госпиталях — невакцинированные пациенты старше 60 лет. Кроме того, много лиц старше 40 лет.

В Тульской области сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

В прошлом году во время морозов была проблема с перемещением баллонов кислорода. На сегодняшний день такого нет.

В праздничные дни система здравоохранения будет работать в полном режиме. Кроме того, будет увеличено количество бригад скорой помощи.

Что касается вакцинации, то идет тенденция к снижению. В первую очередь, это связано с праздничными днями.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что в последнее время в России было несколько трагических случаев в больницах. И поручил Дмитрию Маркову еще раз собрать всех руководителей медучреждений и акцентировать внимание на том, чтобы праздники прошли без ЧП и аварий.

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сегодня, в 16:12 −2
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