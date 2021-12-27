Глава минздрава региона: «Основной контингент в ковидных госпиталях – невакцинированные люди старше 60 лет»
На заседании оперштаба обсудили эпидемиологическую обстановку в Тульской области.
Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков рассказал, что в регионе снижается число госпитализаций людей с коронавирусом.
По словам главы минздрава, основный контингент в ковидных госпиталях — невакцинированные пациенты старше 60 лет. Кроме того, много лиц старше 40 лет.
В Тульской области сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
В прошлом году во время морозов была проблема с перемещением баллонов кислорода. На сегодняшний день такого нет.
В праздничные дни система здравоохранения будет работать в полном режиме. Кроме того, будет увеличено количество бригад скорой помощи.
Что касается вакцинации, то идет тенденция к снижению. В первую очередь, это связано с праздничными днями.
Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что в последнее время в России было несколько трагических случаев в больницах. И поручил Дмитрию Маркову еще раз собрать всех руководителей медучреждений и акцентировать внимание на том, чтобы праздники прошли без ЧП и аварий.