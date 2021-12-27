Кадр из видео.
Тульские футболисты сняли «Елки по-арсенальски»: видео
Главные герои — юный Данила и игрок «Арсенала» Сергей Ткачев.
«Арсенал» снял собственную версию новогоднего фильма «Елки». Трогательная история о юном футболисте Даниле, который мечтает подружиться с ребятами и поиграть с ними в футбол. Поможет ему в этом игрок тульской команды Сергей Ткачев.
— Карусель жизни кружит нас с каждым годом все быстрее, и в череде бесконечных дел мы порой забываем верить в чудо. Накануне самого долгожданного праздника мы приглашаем вас в новогоднюю сказку. Давайте вернемся в беззаботное детство и вновь поверим в чудеса!
Пусть в новом году ваши самые заветные мечты сбудутся, а нашему «Арсеналу» в 2022-м — красивых голов и новых побед! — говорит пресс-служба тульского клуба.
Смотрим фильм:
сегодня, в 09:20, 34 1209 0
24 декабря, в 11:25, 4 962 1
23 декабря, в 11:40, 3 1685 1
21 декабря, в 22:41, 36 2088 1
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