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Тульские футболисты сняли «Елки по-арсенальски»: видео
Кадр из видео.

Тульские футболисты сняли «Елки по-арсенальски»: видео

Главные герои — юный Данила и игрок «Арсенала» Сергей Ткачев.

«Арсенал» снял собственную версию новогоднего фильма «Елки». Трогательная история о юном футболисте Даниле, который мечтает подружиться с ребятами и поиграть с ними в футбол. Поможет ему в этом игрок тульской команды Сергей Ткачев.

— Карусель жизни кружит нас с каждым годом все быстрее, и в череде бесконечных дел мы порой забываем верить в чудо. Накануне самого долгожданного праздника мы приглашаем вас в новогоднюю сказку. Давайте вернемся в беззаботное детство и вновь поверим в чудеса!

Пусть в новом году ваши самые заветные мечты сбудутся, а нашему «Арсеналу» в 2022-м — красивых голов и новых побед! — говорит пресс-служба тульского клуба.

Смотрим фильм:

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Автор: Кристина Вернигорина
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