Восточный обвод продлят до Веневского шоссе

Алексей Дюмин 25 декабря отвечал на вопросы жителей региона в программе «Разговор с губернатором».

Жители пожаловались главе региона на утренние и вечерние пробки в районе развязки на ул. Ложевой/ул. Металлургов. Алексей Дюмин напомнил, что сейчас разрабатывается проектная документация на третью очередь Восточного обхода

Новый участок длиной около полутора километров соединит обвод с улицей Кутузова. Это снизит количество заторов.

В перспективе Восточный обход продлят до Веневского шоссе. Работы должны начаться в 2023 году.