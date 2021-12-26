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Восточный обвод продлят до Веневского шоссе

Восточный обвод продлят до Веневского шоссе

Об этом рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин 25 декабря отвечал на вопросы жителей региона в программе «Разговор с губернатором».
 
 
Жители пожаловались главе региона на утренние и вечерние пробки в районе развязки на ул. Ложевой/ул. Металлургов. Алексей Дюмин напомнил, что сейчас разрабатывается проектная документация на третью очередь Восточного обхода.
 
Новый участок длиной около полутора километров  соединит обвод с улицей Кутузова. Это снизит количество заторов.
 
В перспективе Восточный обход продлят до Веневского шоссе. Работы должны начаться в 2023 году.
 
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губернатор Тульской области Алексей Дюмин

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