Фото из архива Myslo.
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 225 случаев и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 225 случаев коронавируса, 216 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 073 жителей региона, 65 331 вылечились, 4194 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлен 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 752 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
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