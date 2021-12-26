Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 225 случаев и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 225 случаев коронавируса, 216 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 073 жителей региона, 65 331 вылечились, 4194 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлен 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 752 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.