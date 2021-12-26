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В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «ритуальном» автомобиле

В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «ритуальном» автомобиле

Авария случилась 25 декабря в Туле на улице Октябрьской поселка Барсуки.

25 декабря около 22.30 в Барсуках неподалеку от развязки с трассой М2 «Крым» Daewoo Nexia врезалась в электроопору.

На месте аварии работали спасатели МЧС и городской службы спасения, и две бригады медиков. Для извлечения пострадавшего из покореженного салона Nexia пришлось срезать крышу. Водитель, молодой человек 2001 года рождения, госпитализирован с различными травмами.

ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожного происшествия.

Отметим, что разбитая Nexia была украшена рюшами, лентами и цветами.

 

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В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 1
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 2
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 3
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 4
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 5
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 6
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 7
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 8
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 9
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 10
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 11
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 12
В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «свадебном» автомобиле, Фото: 13
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:15 +1
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