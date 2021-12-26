В ночном ДТП в Барсуках пострадал 20-летний парень на «ритуальном» автомобиле

Авария случилась 25 декабря в Туле на улице Октябрьской поселка Барсуки.

25 декабря около 22.30 в Барсуках неподалеку от развязки с трассой М2 «Крым» Daewoo Nexia врезалась в электроопору.

На месте аварии работали спасатели МЧС и городской службы спасения, и две бригады медиков. Для извлечения пострадавшего из покореженного салона Nexia пришлось срезать крышу. Водитель, молодой человек 2001 года рождения, госпитализирован с различными травмами.

ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожного происшествия.

Отметим, что разбитая Nexia была украшена рюшами, лентами и цветами.