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Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров «Тула» и «Новомосковск» получили новогодние подарки
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров «Тула» и «Новомосковск» получили новогодние подарки

Морякам вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости — пряники и пастилу.

В преддверии новогодних праздников на главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево состоялась торжественная передача новогодних подарков. Экипажам подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости — пряники и пастилу.
 
 
Командованию подводных лодок направлено поздравление от Алексея Дюмина. Губернатор пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов во всех делах. Также он выразил уверенность, что в 2022 году их воля, стойкость и мужество, как и всегда, будут надежно служить укреплению военной мощи России.
 
 
«Пусть Новый год принесет в ваши семьи мир и согласие, наполнит дома теплом и уютом», — говорится в послании губернатора Тульской области морякам.
 
 
На Северном флоте десятки кораблей и подлодок носят названия российских городов и республик. Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов, в честь которых названы их корабли, существует в каждом экипаже.
 
 
«Между Тульской областью и экипажами подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» установлены многолетние крепкие шефские связи», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:15 +3
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