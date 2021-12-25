Суворовские полицейские раскрыли кражу из бани

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В дежурную часть суворовской полиции обратилась 88-летняя жительница села Березово. Пенсионерка заявила, что у нее обокрали баню. Похитители выставили стекло и вынесли из постройки лом черного металла.

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны два жителя Суворова 2004 г. р. и 2003 г. р. Они доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД Росси по Тульской области.

От задержанных получены признательные показания, также у них нашли и изъяли похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.