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Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой: видео
Фото и видео предоставлены очевидцем происшествия

Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой: видео

Сразу после автоаварии в КамАЗ влетел ехавший следом Hyundai Solaris.

Рано утром 25 декабря на трассе М-2 «Крым», неподалеку от поселка Заокский произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщил Роман — очевидец происшествия, который в этот же момент ехал по трассе, а затем остановился и помогал пострадавшим.

«Ехали в сторону Москвы. Фура Mercedes-Benz c 20 тоннами груза шла в левом ряду, а КамАЗ дорожников чистил трассу, и решил развернуться. Из правого ряда он повернул к технологическому разрыву и столкнулся с фурой. Потом в него врезался Hyundai Solaris, в котором помимо водителя были три пассажира», — рассказал Роман.

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Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 1
Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 2
Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 3
Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 4
Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 5
Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 6
Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой, Фото: 7
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По словам мужчины, он остановил свой автомобиль и побежал на помощь. Судя по повреждениям кабины КамАЗа, водитель мог либо погибнуть, либо находился в тяжелом состоянии. Однако, тот был жив и даже просил помочь ему заглушить машину.

«Я в кабину — там педалей нет, зажигание болтается и ключ не реагирует. Механизм поднятия кабины заклинило. В итоге, втроем поддели ее монтировкой, задрали кабину и он „отрубил“ двигатель через насос. В Hyundai Solaris тоже все живы», — заключил очевидец.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:37 +1
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