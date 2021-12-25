Под Тулой водитель дорожной машины чудом выжил в ДТП с фурой: видео

Фото и видео предоставлены очевидцем происшествия

Рано утром 25 декабря на трассе М-2 «Крым», неподалеку от поселка Заокский произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщил Роман — очевидец происшествия, который в этот же момент ехал по трассе, а затем остановился и помогал пострадавшим.

«Ехали в сторону Москвы. Фура Mercedes-Benz c 20 тоннами груза шла в левом ряду, а КамАЗ дорожников чистил трассу, и решил развернуться. Из правого ряда он повернул к технологическому разрыву и столкнулся с фурой. Потом в него врезался Hyundai Solaris, в котором помимо водителя были три пассажира», — рассказал Роман.

По словам мужчины, он остановил свой автомобиль и побежал на помощь. Судя по повреждениям кабины КамАЗа, водитель мог либо погибнуть, либо находился в тяжелом состоянии. Однако, тот был жив и даже просил помочь ему заглушить машину.

«Я в кабину — там педалей нет, зажигание болтается и ключ не реагирует. Механизм поднятия кабины заклинило. В итоге, втроем поддели ее монтировкой, задрали кабину и он „отрубил“ двигатель через насос. В Hyundai Solaris тоже все живы», — заключил очевидец.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.