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На Восточном обводе пробка из-за ДТП

На Восточном обводе пробка из-за ДТП

Авария произошла неподалеку от Суворовского училища.

Утром 24 декабря на Восточном обводе произошло ДТП. Неподалеку от Суворовского училища столкнулись две следовавшие в попутном направлении отечественные легковушки.

«У ВАЗа повреждена передняя пассажирская дверь, у «Лады» — левая часть переднего бампера. Вторую машину развернуло поперек дороги, и из-за этого образовалась пробка», — сообщил корреспондент Myslo.

На момент публикации новости участники ДТП, предположительно, ожидали сотрудников Госавтоинспекции.

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На Восточном обводе пробка из-за ДТП, Фото: 1
На Восточном обводе пробка из-за ДТП, Фото: 2
На Восточном обводе пробка из-за ДТП, Фото: 3
На Восточном обводе пробка из-за ДТП, Фото: 4
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:42 +2
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