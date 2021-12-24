На Восточном обводе пробка из-за ДТП

Утром 24 декабря на Восточном обводе произошло ДТП. Неподалеку от Суворовского училища столкнулись две следовавшие в попутном направлении отечественные легковушки.

«У ВАЗа повреждена передняя пассажирская дверь, у «Лады» — левая часть переднего бампера. Вторую машину развернуло поперек дороги, и из-за этого образовалась пробка», — сообщил корреспондент Myslo.

На момент публикации новости участники ДТП, предположительно, ожидали сотрудников Госавтоинспекции.