В Туле открылась молодёжная выставка #ЯМЫискусство

Фото: museum-tula.ru

В новой экспозиции около 100 произведений тульских и московских авторов. Это гравюры на картоне Екатерины Коротковой, образы ночной природы Екатерины Иванюкиной, крымские пейзажи Вадима Быняева, коллажи Софьи Егоровой, портреты Веры Спасибкиной и работы других ярких представителей современного искусства.

– Цель проекта – познакомить зрителей с творческой молодёжью, с различными направлениями и техниками, – объяснила участник выставки, художник Выставочного зала Екатерина Короткова. – Обратите внимание: ни одна работа не повторяется.

По мнению первого заместителя генерального директора Тульского музейного объединения Марины Кузиной, подобные выставки позволят начинающим мастерам найти свой творческий путь.

– Здесь представлен мой автопортрет, а также портреты друзей, – рассказала москвичка Вера Спасибкина. – Я изобразила, как мы переживаем ментальные проблемы современности: страх, стыд, тревогу одиночество. Завершает же серию работа под названием «Надежда», которую никогда нельзя терять.

Тулячка Софья Егорова тоже посвятила свои коллажи человеческим эмоциям и страхам. В них она использует все, что находится под рукой: от газетных вырезок, кусочков фольги до наушников. Специально для данной выставки Соня создала коллаж «Зависть».

Привлекает внимание серия «Мир ночной природы» художника Выставочного зала Екатерины Иванюкиной. Она написана совсем недавно. По словам Екатерины, именно в это время суток происходят удивительные метаморфозы и незримые при дневном свете процессы.