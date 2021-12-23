В Тульской области за сутки 230 случаев коронавируса и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 230 случаев коронавируса, 210 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 397 жителей региона, 64 698 вылечились, 4160 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:43, 26 1245 -1
21 декабря, в 21:49, 43 3017 -6
21 декабря, в 17:08, 15 2476 -1
Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области снизилась заболеваемость ковидом и внебольничными пневмониями»
21 декабря, в 17:08, 43 1630 -6
Другие статьи по темам
Место