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В Тульской области за сутки 230 случаев коронавируса и 11 смертей

В Тульской области за сутки 230 случаев коронавируса и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 230 случаев коронавируса, 210 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 397 жителей региона, 64 698 вылечились, 4160 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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