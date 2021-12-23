Матч «Арсенала» с «Зенитом» перенесли на май
Из-за игр сборной России.
Официальный сайт РПЛ сообщил о переносе 22-го тура чемпионата России по футболу. Решение об этом было принято на Общем собрании клубов лиги 22 декабря.
Тур, в котором тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Зенитом», перенесен с 18−20 марта на 3−5 мая в связи с участием сборной России в стыковых матчах чемпионата мира.
Точные дата и время встречи будут опубликованы дополнительно.
21 декабря, в 22:41, 36 1626 1
16 декабря, в 19:45, 32 2133 -3
12 декабря, в 12:10, 40 2267 2
12 декабря, в 09:44, 16 2460 5
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