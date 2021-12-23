Матч «Арсенала» с «Зенитом» перенесли на май

Официальный сайт РПЛ сообщил о переносе 22-го тура чемпионата России по футболу. Решение об этом было принято на Общем собрании клубов лиги 22 декабря.

Тур, в котором тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Зенитом», перенесен с 18−20 марта на 3−5 мая в связи с участием сборной России в стыковых матчах чемпионата мира.

Точные дата и время встречи будут опубликованы дополнительно.