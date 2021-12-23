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Матч «Арсенала» с «Зенитом» перенесли на май

Матч «Арсенала» с «Зенитом» перенесли на май

Из-за игр сборной России.

Официальный сайт РПЛ сообщил о переносе 22-го тура чемпионата России по футболу. Решение об этом было принято на Общем собрании клубов лиги 22 декабря.

Тур, в котором тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Зенитом», перенесен с 18−20 марта на 3−5 мая в связи с участием сборной России в стыковых матчах чемпионата мира.

Точные дата и время встречи будут опубликованы дополнительно.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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