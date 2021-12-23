Туляк завоевал золото на чемпионате по метанию ножей и топоров

Туляк Андрей Калашников на фото слева.

Андрей Калашников – единственный, кто представляет наш регион в этом виде спорта.

В Москве прошел чемпионат по метанию ножей и топоров, посвященный Дню органов государственной безопасности России. В турнире приняли участие 80 спортсменов.

В категории «Профессионалы» наш регион представил туляк Андрей Калашников. Он — единственный, кто выступает на таких соревнованиях от Тульской области на протяжении уже пяти лет.

В разделе «Американка нож no spin» Андрей Калашников выиграл золото, обойдя чемпиона мира Артема Дмитриева всего на четыре балла.

Как рассказала туляк корреспонденту Myslo, ножи для метания у него собственной разработки, всё соответствует мировым стандартам.

По итогам турнира спортсмену предложили присоединиться к сборной России, чтобы выступить на чемпионате мира в Германии. Но, по словам Андрея, для такой поездки необходима помощь спонсоров, т.к. средств на это нет. Метание ножей — не основной спорт, которым он занимается. Параллельно Калашников работает тренером по ушу.