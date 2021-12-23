новости
новости
Регистрация
Нацпроект «Производительность труда»: прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках превысил 8 млрд рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Нацпроект «Производительность труда»: прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках превысил 8 млрд рублей

В этом году более 60 тульских компаний повышали свою эффективность, наращивали объемы производства и улучшали качество товаров и услуг.

По словам директора Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрия Пронина, суммарно выручка участников проекта в регионе составила около 200 млрд рублей, число сотрудников этих предприятий превышает 30 тысяч человек. За три года прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках составил более 8 млрд рублей, а их производительность в потоке-образце в среднем увеличилась на 26%.

– Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) укрепляют конкурентоспособность российских товаров и услуг, снижают себестоимость производства за счет внедрения на предприятиях бережливых технологий. А также – повышения эффективности работы персонала и оборудования компаний. За время реализации проекта инструменты и методики бережливого производства освоили почти 1000 сотрудников предприятий, – подчеркнул Дмитрий Пронин.

На предприятиях эксперты помогают организовать производственные процессы таким образом, чтобы обеспечить оптимальное расположение оборудования, выстроить последовательность прохождения через него сырья и материалов, минимизировав время и затраты на изготовление продукции.

Все ресурсы предприятия максимально эффективно задействуются в получении добавленной стоимости на единицу продукции. В некоторых случаях при оптимизации производительности число выпущенной продукции вырастает в 2-3 раза без ущерба для безопасности и технических характеристик.

В 2022 году в Тульской области для участников нацпроекта начнет полноценно работать цифровая экосистема повышения производительности труда. На цифровой платформе будет собран максимум проверенных, наиболее удобных и недорогих решений, которые существенно облегчат работу руководителям разных предприятий.

В нацпроект «Производительность труда» могут вступить предприятия пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли с выручкой более 400 млн рублей.

С компаниями, не отвечающими этим критериям, РЦК работает на коммерческой основе. В продуктовом портфеле РЦК – большой набор платных услуг, позволяющих провести диагностику производственной системы, выявить наиболее эффективные направления повышения производительности труда, повысить эффективность производственных и бизнес-процессов, а также провести комплексное обучение сотрудников.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно тут.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:05 −4
Другие статьи по темам
Событие
Нацпроект Производительность трудаповышение производительности трудасовершенствование производственных процессовФонд развития промышленности Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области забывчивая девушка осталась без подруги и без денег
В Тульской области забывчивая девушка осталась без подруги и без денег
Туляки могут записать детей в новый детский сад в Северной Мызе
Туляки могут записать детей в новый детский сад в Северной Мызе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.