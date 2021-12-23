Нацпроект «Производительность труда»: прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках превысил 8 млрд рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году более 60 тульских компаний повышали свою эффективность, наращивали объемы производства и улучшали качество товаров и услуг.

По словам директора Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрия Пронина, суммарно выручка участников проекта в регионе составила около 200 млрд рублей, число сотрудников этих предприятий превышает 30 тысяч человек. За три года прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках составил более 8 млрд рублей, а их производительность в потоке-образце в среднем увеличилась на 26%.

– Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) укрепляют конкурентоспособность российских товаров и услуг, снижают себестоимость производства за счет внедрения на предприятиях бережливых технологий. А также – повышения эффективности работы персонала и оборудования компаний. За время реализации проекта инструменты и методики бережливого производства освоили почти 1000 сотрудников предприятий, – подчеркнул Дмитрий Пронин.

На предприятиях эксперты помогают организовать производственные процессы таким образом, чтобы обеспечить оптимальное расположение оборудования, выстроить последовательность прохождения через него сырья и материалов, минимизировав время и затраты на изготовление продукции.

Все ресурсы предприятия максимально эффективно задействуются в получении добавленной стоимости на единицу продукции. В некоторых случаях при оптимизации производительности число выпущенной продукции вырастает в 2-3 раза без ущерба для безопасности и технических характеристик.

В 2022 году в Тульской области для участников нацпроекта начнет полноценно работать цифровая экосистема повышения производительности труда. На цифровой платформе будет собран максимум проверенных, наиболее удобных и недорогих решений, которые существенно облегчат работу руководителям разных предприятий.

В нацпроект «Производительность труда» могут вступить предприятия пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли с выручкой более 400 млн рублей.

С компаниями, не отвечающими этим критериям, РЦК работает на коммерческой основе. В продуктовом портфеле РЦК – большой набор платных услуг, позволяющих провести диагностику производственной системы, выявить наиболее эффективные направления повышения производительности труда, повысить эффективность производственных и бизнес-процессов, а также провести комплексное обучение сотрудников.