В Тульской области забывчивая девушка осталась без подруги и без денег

В дежурную часть отдела МВД по г. Новомосковску обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что с её банковского счёта были похищены деньги. Незадолго до этого потерпевшая была в гостях у подруги, где забыла свою банковскую карту.

Подруга решила воспользоваться ситуацией и потратила 18 300 рублей на собственные нужды. 20-летнюю девушку задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанная будет дожидаться суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.