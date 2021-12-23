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В Тульской области забывчивая девушка осталась без подруги и без денег

В Тульской области забывчивая девушка осталась без подруги и без денег

Оставив банковскую карту в гостях, потерпевшая лишилась 18 300 рублей.

В дежурную часть отдела МВД по г. Новомосковску обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что с её банковского счёта были похищены деньги. Незадолго до этого потерпевшая была в гостях у подруги, где забыла свою банковскую карту.

Подруга решила воспользоваться ситуацией и потратила 18 300 рублей на собственные нужды. 20-летнюю девушку задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанная будет дожидаться суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:12 +6
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