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Туляки могут записать детей в новый детский сад в Северной Мызе
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки могут записать детей в новый детский сад в Северной Мызе

На все вопросы родителей готовы ответить специалисты городского управления образования.

В Туле продолжается работа по открытию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Новый детский сад на ул. Героя России Горшкова в Северной Мызе готовится принять юных туляков. Он рассчитан на 240 мест, в том числе 4 группы для 80 детей раннего возраста.

Комфортное трехэтажное здание возводится с учетом всех нормативов, предусмотрены спортивный и музыкальный залы и изостудия для дополнительных занятий. На территории — двенадцать прогулочных площадок, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.

Новый детский сад будет относиться к МБОУ «Центр образования № 59 «Личность». В Северной Мызе уже ведется строительство школы на 1100 мест, которая также войдет в состав нового ЦО. Электронная запись в детский сад уже открыта.

По вопросам записи родители могут обращаться в управление образования по телефону 52−98−03 (доб. 732).

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