Туляки могут записать детей в новый детский сад в Северной Мызе
На все вопросы родителей готовы ответить специалисты городского управления образования.
В Туле продолжается работа по открытию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Новый детский сад на ул. Героя России Горшкова в Северной Мызе готовится принять юных туляков. Он рассчитан на 240 мест, в том числе 4 группы для 80 детей раннего возраста.
Комфортное трехэтажное здание возводится с учетом всех нормативов, предусмотрены спортивный и музыкальный залы и изостудия для дополнительных занятий. На территории — двенадцать прогулочных площадок, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.
Новый детский сад будет относиться к МБОУ «Центр образования № 59 «Личность». В Северной Мызе уже ведется строительство школы на 1100 мест, которая также войдет в состав
По вопросам записи родители могут обращаться в управление образования по телефону 52−98−03 (доб. 732).