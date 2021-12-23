Туляки могут записать детей в новый детский сад в Северной Мызе

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле продолжается работа по открытию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Новый детский сад на ул. Героя России Горшкова в Северной Мызе готовится принять юных туляков. Он рассчитан на 240 мест, в том числе 4 группы для 80 детей раннего возраста.

Комфортное трехэтажное здание возводится с учетом всех нормативов, предусмотрены спортивный и музыкальный залы и изостудия для дополнительных занятий. На территории — двенадцать прогулочных площадок, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.

Новый детский сад будет относиться к МБОУ «Центр образования № 59 «Личность». В Северной Мызе уже ведется строительство школы на 1100 мест, которая также войдет в состав нового ЦО. Электронная запись в детский сад уже открыта.