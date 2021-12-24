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Тульская таможня арестовала 13 тысяч пар обуви на 5 млн рублей
Фото Тульской таможни

Тульская таможня арестовала 13 тысяч пар обуви на 5 млн рублей

Товар везли из Киргизии в Екатеринбург.

Контрафактная партия была обнаружена в автомобиле с киргизскими номерами. Согласно товаросопроводительным документам, автомобиль осуществлял международную перевозку товаров из Бишкека в Москву.
 
Однако сканирование маркировки на обувных коробках с использованием приложения «Честный знак» показало, что данный товар не может находиться в продаже. Также были выявлены расхождения сведений об импортере в приложении «Честный знак» и документах.
 
Товар поместили на склад временного хранения в Новомосковск Тульской области, где провели таможенный досмотр со вскрытием упаковки и стопроцентной выгрузкой.
 
Оказалось, что обувь китайского производства в количестве 6 тысяч пар не имела маркировки средствами идентификации и не введена в оборот, 7 тысяч пар не имели маркировки в полном объеме требований, установленных техническим регламентом Таможенного союза.
 
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области возбуждены 4 дела об административном правонарушении в отношении перевозчика и двух импортеров по ч.ч. 1, 2 ст. 15.12 и части 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
 
Одно из дел рассмотрено: импортер привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 300 тыс. руб. (постановление не вступило в законную силу), остальные дела находятся в стадии рассмотрения.
 
Также материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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