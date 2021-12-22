Тульский умелец из груды металла создал 60-килограммовую собаку-железяку
Получился милейший пес!
Туляк Кирилл Климов создал из металла собаку-железяку. Рост стального пса — около полутора метров. Весит такой питомец 60 килограммов.
Тульский умелец рассказал корреспонденту Myslo, что сделал эту работу на заказ из груды металла и старого забора.
— Получилась собака-железяка, по убеждениям — коммуняка! На создание пса и будки ушел месяц. Трудился в свое удовольствие, многие элементы буквально напрашивались сами собой. Сложного ничего не было, — говорит Кирилл.
Про мастера, который создает крутые вещи в стиле стимпанк, Myslo рассказывал неоднократно. Кирилл — один из авторов огромного динозавра, который стоял на территории тульской «Искры».
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