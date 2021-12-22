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Тульский умелец из груды металла создал 60-килограммовую собаку-железяку
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Тульский умелец из груды металла создал 60-килограммовую собаку-железяку

Получился милейший пес!

Туляк Кирилл Климов создал из металла собаку-железяку. Рост стального пса — около полутора метров. Весит такой питомец 60 килограммов.

Тульский умелец рассказал корреспонденту Myslo, что сделал эту работу на заказ из груды металла и старого забора.

— Получилась собака-железяка, по убеждениям — коммуняка! На создание пса и будки ушел месяц. Трудился в свое удовольствие, многие элементы буквально напрашивались сами собой. Сложного ничего не было, — говорит Кирилл.

Галерея
Собака-железяка Кирилла Климова, Фото: 1
Собака-железяка Кирилла Климова, Фото: 2
Собака-железяка Кирилла Климова, Фото: 3
Собака-железяка Кирилла Климова, Фото: 4
Собака-железяка Кирилла Климова, Фото: 5
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Про мастера, который создает крутые вещи в стиле стимпанк, Myslo рассказывал неоднократно. Кирилл — один из авторов огромного динозавра, который стоял на территории тульской «Искры».

 

 

 

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:11 +18
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