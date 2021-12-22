«Накажи автохама»: нарушил ли экипаж ДПС правила, когда пересек двойную сплошную?

Читательница прислала в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как на проспекте Ленина в Туле автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками пересекает двойную сплошную.

«Дата и время актуальные. Сотрудники ДПС ехали без включенного звукового сигнала (звук регистратор пишет)», — рассказала Елена.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. После просмотра записи в УГИБДД сообщили, что в действиях служебного автомобиля нет нарушения.

«В пункте 3.1 ПДД РФ указано, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД (кроме сигналов регулировщика), при условии обеспечения безопасности движения. Проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал, включенные одновременно, используются для получения преимущества перед другими участниками движения. Воспользоваться приоритетом можно только убедившись, что уступают дорогу», — объяснили в Госавтоинспекции.