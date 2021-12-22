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«Накажи автохама»: нарушил ли экипаж ДПС правила, когда пересек двойную сплошную?

«Накажи автохама»: нарушил ли экипаж ДПС правила, когда пересек двойную сплошную?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читательница прислала в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как на проспекте Ленина в Туле автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками пересекает двойную сплошную.
 
«Дата и время актуальные. Сотрудники ДПС ехали без включенного звукового сигнала (звук регистратор пишет)», — рассказала Елена.
 
Мы обратились за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. После просмотра записи в УГИБДД сообщили, что в действиях служебного автомобиля нет нарушения.
 
«В пункте 3.1 ПДД РФ указано, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД (кроме сигналов регулировщика), при условии обеспечения безопасности движения. Проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал, включенные одновременно, используются для получения преимущества перед другими участниками движения. Воспользоваться приоритетом можно только убедившись, что уступают дорогу», — объяснили в Госавтоинспекции.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
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