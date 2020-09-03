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В Туле возле рок-клуба «М2» припарковался скелет на мотоцикле: видео
Фото Кирилла Климова.

В Туле возле рок-клуба «М2» припарковался скелет на мотоцикле: видео

Призрачный гонщик по-тульски!

Необычного байкера в стиле стимпанк создал тульский мастер Кирилл Климов, про него Myslo много раз рассказывал.

На эту работу у Кирилла ушло около месяца. Мотоциклист собран из арматуры, автомобильных деталей. Шляпа — из ведра и куска металла от 200-литровой бочки.

Железный байкер весит, как человек, — в общей сложности около 60 килограммов. Отметим, что скелет в окружающую обстановку вписался идеально: 

Галерея
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 1
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 2
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 3
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 4
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 5
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 6
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 7
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 8
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 9
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 10
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 11
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 12
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 13
Скелет на мотоцикле возле клуба М2, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:12 +5
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