В Туле возле рок-клуба «М2» припарковался скелет на мотоцикле: видео

Фото Кирилла Климова.

Необычного байкера в стиле стимпанк создал тульский мастер Кирилл Климов, про него Myslo много раз рассказывал.

На эту работу у Кирилла ушло около месяца. Мотоциклист собран из арматуры, автомобильных деталей. Шляпа — из ведра и куска металла от 200-литровой бочки.

Железный байкер весит, как человек, — в общей сложности около 60 килограммов. Отметим, что скелет в окружающую обстановку вписался идеально:

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