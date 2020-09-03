В Туле возле рок-клуба «М2» припарковался скелет на мотоцикле: видео
Призрачный гонщик по-тульски!
Необычного байкера в стиле стимпанк создал тульский мастер Кирилл Климов, про него Myslo много раз рассказывал.
На эту работу у Кирилла ушло около месяца. Мотоциклист собран из арматуры, автомобильных деталей. Шляпа — из ведра и куска металла от 200-литровой бочки.
Железный байкер весит, как человек, — в общей сложности около 60 килограммов. Отметим, что скелет в окружающую обстановку вписался идеально:
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