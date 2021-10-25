Кот из шестерёнок: тульский умелец соорудил очередной шедевр стимпанка

Вы только поглядите на эту красоту!

Тульский умелец Кирилл Климов сделал очаровательного металлического кота. Данная работа — пожелание одного из заказчиков, который захотел нестандартно украсить свой сад.

Рост стального котика — 1,4 метра, вес — 50 кг. Собран он, как и все поделки Кирилла, из авто-, мото- и велозапчастей и металлолома.

— Заказчику нужен был кот, и я сделал кота. Решено было оставить его без первоначального покрытия, благодаря чему к весне он станет очаровательно рыжим. Прообразом послужил мудрый черный котяра из мультфильма «Котенок по имени Гав», — рассказал Myslo Кирилл Климов.