новости
новости
Регистрация
На въезде на Восточный обвод внедорожник столкнулся с трамваем
Фото очевидцев.

На въезде на Восточный обвод внедорожник столкнулся с трамваем

ДТП случилось днем 22 декабря.

Днем 22 декабря на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Металлургов Mitsubishi Outlander столкнулся с трамваем.

По словам очевидцев, буквально через 20 минут водители, видимо, пришли к взаимному соглашению и разъехались, освободив проезд, не дожидаясь экипажа ДПС.

В аварии никто не пострадал.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:24 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПВосточный обвод
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ипотека 2022: какие льготные программы останутся в наступающем году, и как снизить процент по кредиту?
Ипотека 2022: какие льготные программы останутся в наступающем году, и как снизить процент по кредиту?
Тульский умелец из груды металла создал 60-килограммовую собаку-железяку
Тульский умелец из груды металла создал 60-килограммовую собаку-железяку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.