На въезде на Восточный обвод внедорожник столкнулся с трамваем

Фото очевидцев.

Днем 22 декабря на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Металлургов Mitsubishi Outlander столкнулся с трамваем.

По словам очевидцев, буквально через 20 минут водители, видимо, пришли к взаимному соглашению и разъехались, освободив проезд, не дожидаясь экипажа ДПС.

В аварии никто не пострадал.