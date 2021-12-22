Фото очевидцев.
На въезде на Восточный обвод внедорожник столкнулся с трамваем
ДТП случилось днем 22 декабря.
Днем 22 декабря на въезде на Восточный обвод со стороны улицы Металлургов Mitsubishi Outlander столкнулся с трамваем.
По словам очевидцев, буквально через 20 минут водители, видимо, пришли к взаимному соглашению и разъехались, освободив проезд, не дожидаясь экипажа ДПС.
В аварии никто не пострадал.
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