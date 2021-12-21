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Конкурс Myslo: дарим снегокат за самое трогательное письмо Деду Морозу!
Фото из архива Myslo.

Конкурс Myslo: дарим снегокат за самое трогательное письмо Деду Морозу!

Заявки принимаем до 27 декабря включительно.

Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!

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Автор: Кристина Вернигорина
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