На ул. Металлургов тулякам по-прежнему лень идти до пешеходного перехода
Меньше недели назад на этом же месте сбили женщину.
Туляк поделился с нами записью с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как между домами № 69 и 90 по ул. Металлургов две женщины бесстрашно, если не сказать безрассудно, переходят дорогу. При этом оборудованный пешеходный переход находится меньше, чем в 100 метрах оттуда.
Напомним, что 16 декабря на этом же самом месте сбили 48-летнюю женщину-пешехода. По нашей информации, пострадавшую госпитализировали с переломами костей таза.
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