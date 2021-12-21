На ул. Металлургов тулякам по-прежнему лень идти до пешеходного перехода

Туляк поделился с нами записью с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как между домами № 69 и 90 по ул. Металлургов две женщины бесстрашно, если не сказать безрассудно, переходят дорогу. При этом оборудованный пешеходный переход находится меньше, чем в 100 метрах оттуда.

Напомним , что 16 декабря на этом же самом месте сбили 48-летнюю женщину-пешехода. По нашей информации, пострадавшую госпитализировали с переломами костей таза.