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Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области снизилась заболеваемость ковидом и внебольничными пневмониями»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области снизилась заболеваемость ковидом и внебольничными пневмониями»

Александр Ломовцев на оперативном совещании у губернатора доложил об эпидобстановке в регионе.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 9983 случая ОРВИ, это выше эпидпорога, но на уровне прошедшей недели. Реального роста нет. Заболеваемость сосредоточена среди взрослых, здесь эпидпорог превышен на 70%.

В Туле выявлено 5099 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 52%, но не превышает уровня прошлой недели. Заболеваемость выше порога среди взрослых и школьников от 7 до 14 лет.

— Лабораторно подтвержденного гриппа не было. Но это означает, что он пока не находит широкого распространения, — уточнил глава Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

По его словам, от гриппа привито 46% от численности населения. Использована вся вакцина против гриппа, что была закуплена.

Постепенно снижается заболеваемость внебольничными пневмониями.

— Мы оцениваем это как благоприятный прогностический признак на ближайшую перспективу. За неделю выявлено 379 случаев, — добавил главный санитарный врач региона.

В Тульской области также идет на спад заболеваемость коронавирусом. За неделю выявлено 1630 случаев, на 2% ниже уровня прошлой недели.

Легче эпидемиологическая обстановка в образовательных учреждениях. За неделю коронавирус выявили в 49 учреждениях, из них 30 школ.

Сохраняется высокий уровень тестирования населения.

Один человек привез ковид из Турции.

Роспотребнадзор также проверяет требования об обязательной вакцинации. По состоянию на сегодняшний день нет сфер, отраслей, которые бы отставали от показателей, прописанных в постановлении главного санитарного врача Тульской области.

Также Александр Ломовцев напомнил, что на Новый год массовых гуляний в регионе не будет. Для всех форматов, которые будут применяться во время празднования, разработаны рекомендации.

Отработана и система по посещению детьми Губернаторских елок.

Сюжет: Коронавирус
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