В Туле наградили работников предприятий промышленности и торговли

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Как отметил заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов, благодаря их добросовестному труду бизнес активно развивается и обеспечивает стабильное социально-экономическое положение в регионе:

– Росту промышленного комплекса региона во многом способствует стабильная работа тульских предприятий ведущих отраслей – химической, металлургической и оборонной – а также предпринимательского сообщества, – сказал Александр Шаламов.