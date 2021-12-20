Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
В Туле наградили работников предприятий промышленности и торговли
В центре «Мой бизнес» отличившимся сотрудникам вручили медали Тульской области «Трудовая доблесть».
Как отметил заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов, благодаря их добросовестному труду бизнес активно развивается и обеспечивает стабильное социально-экономическое положение в регионе:
– Росту промышленного комплекса региона во многом способствует стабильная работа тульских предприятий ведущих отраслей – химической, металлургической и оборонной – а также предпринимательского сообщества, – сказал Александр Шаламов.
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