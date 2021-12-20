Туляков приглашают на детский новогодний мюзикл «Холодное сердце»
3 января в Городском концертном зале покажут детский новогодний мюзикл «Холодное сердце». Начало в 11.00. Билеты в продаже на Myslo!
Мюзикл, в котором вы услышите только живой звук и увидите только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, множество современных технологий и спецэффектов, интерактивные игры сделают поход в театр незабываемым приключением.
Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог.
После такого волшебного шоу, ваш ребенок скажет вам огромное спасибо за то, что привели его в сердце самой главной новогодней сказки!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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