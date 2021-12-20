Где в Туле не будет электричества 21 декабря

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Степанова, 89-а,

ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),

ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 18,

ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 114-а, 140-а,

ул. Замочная, 2,

ул. Володарского, 1-в,

ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),

ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2-6 (чётн.),

ул. Глухополянская, 19-б,

ул. Сурикова, 15, 17, 19, 25-а, 19-а, 21, 23, 25,

ул. Ползунова, 8, 10,

ул. Прокудина, 9, 11, 15, 11-а,

ул. Комсомольская, 1,

ул. Сакко и Ванцетти, 1, 14,

ул. Дрейера, 16, 17,

ул. Герцена, 3, 4, 6, 7, 8,

пер. Оружейный, 32, 34, 34-а, 28, 30,

п. Ново-Октябрьский: ул. Глеба Успенского, 1-21 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Болотника, 1-13,

п. Октябрьский: 25-й пр-д, 10 ,12, 14, 1-17 (нечётн.),

10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-121 (нечётн.),

22-й пр-д, 3-26,

23-й пр-д, 3-24,

31-й пр-д, 2-32 (чётн.),

12-й пр-д, 47-а-56-а, 45-61,

27-й пр-д, 56-а,

24-й пр-д, 1-24,

ул. Речная, 72-90 (чётн.), 69-85 (нечётн.),

пр-д Капитана Громова, 1-6,

п. Новоскуратово, 1-15, 15-а.