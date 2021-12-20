новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 21 декабря

Где в Туле не будет электричества 21 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Степанова, 89-а,
  • ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 18,
  • ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 114-а, 140-а,
  • ул. Замочная, 2,
  • ул. Володарского, 1-в,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.),
  • ул. Глухополянская, 19-б,
  • ул. Сурикова, 15, 17, 19, 25-а, 19-а, 21, 23, 25,
  • ул. Ползунова, 8, 10,
  • ул. Прокудина, 9, 11, 15, 11-а,
  • ул. Комсомольская, 1,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 1, 14,
  • ул. Дрейера, 16, 17,
  • ул. Герцена, 3, 4, 6, 7, 8,
  • пер. Оружейный, 32, 34, 34-а, 28, 30,
  • п. Ново-Октябрьский: ул. Глеба Успенского, 1-21 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Болотника, 1-13,
  • п. Октябрьский: 25-й пр-д, 10 ,12, 14, 1-17 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-121 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-26,
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 47-а-56-а, 45-61,
  • 27-й пр-д, 56-а,
  • 24-й пр-д, 1-24,
  • ул. Речная, 72-90 (чётн.), 69-85 (нечётн.),
  • пр-д Капитана Громова, 1-6,
  • п. Новоскуратово, 1-15, 15-а.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электричестваотключение электроэнергииотключение светагде отключат электричество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП с каршерингом на Новомосковском шоссе в Туле погиб мужчина
В ДТП с каршерингом на Новомосковском шоссе в Туле погиб мужчина
В Туле наградили работников предприятий промышленности и торговли
В Туле наградили работников предприятий промышленности и торговли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.