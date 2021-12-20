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Роспотребнадзор и минобр озвучили требования к проведению утренников в тульских школах и детсадах

Роспотребнадзор и минобр озвучили требования к проведению утренников в тульских школах и детсадах

В первую очередь, утренник должен пройти без родителей, а дети из разных коллективов не должны пересекаться.

По словам главного санитарного врача Тульской области Александра Ломовцева и министра образования региона Алевтины Шевелевой, все новогодние праздники для детей будут организованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Несмотря на то, что в новую волну ковида, вызванную штаммом «дельта», все чаще болеют дети, вводить «детский локдаун» в регионе никто не планирует.

- Все эти требования составлены в разумных пределах и направлены на минимизацию контактов между детьми из разных коллективов, — сказал Ломовцев. — Требования к детским новогодним праздникам просты:

  • соблюдение дистанции,
  • статус привитого или переболевшего сопровождающего,
  • утренники проводятся в классах и группах детсадов без родителей,
  • дети из разных коллективов не должны перемешиваться,
  • количество детей на представлениях должно быть таким, чтобы они могли соблюсти дистанцию, рассевшись в зале.

По словам Алевтины Шевелевой, вся система образования региона сейчас готовится к новогодним мероприятиям. По требованию Роспотребнадзора, утренники должны пройти без посторонних и будут проведены в школах и детсадах с учетом рекомендаций санитарных врачей.

- Понятно, что каждому родителю хочется увидеть своего ребенка, который рассказывает стишок или поет песню, - говорит Алевтина Шевелева. - Поэтому всем руководителям детских образовательных учреждений региона мы поручили организовать фото- и видеосъемку или, при наличии технической возможности, онлайн-трансляцию.

Шевелева отметила, что утренники группа или класс проводит в своем помещении. А если в актовом зале, то после каждого мероприятия его нужно тщательно дезинфицировать.

Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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