Роспотребнадзор и минобр озвучили требования к проведению утренников в тульских школах и детсадах

В первую очередь, утренник должен пройти без родителей, а дети из разных коллективов не должны пересекаться.

По словам главного санитарного врача Тульской области Александра Ломовцева и министра образования региона Алевтины Шевелевой, все новогодние праздники для детей будут организованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Несмотря на то, что в новую волну ковида, вызванную штаммом «дельта», все чаще болеют дети, вводить «детский локдаун» в регионе никто не планирует.

- Все эти требования составлены в разумных пределах и направлены на минимизацию контактов между детьми из разных коллективов, — сказал Ломовцев. — Требования к детским новогодним праздникам просты:

соблюдение дистанции,

статус привитого или переболевшего сопровождающего,

утренники проводятся в классах и группах детсадов без родителей,

дети из разных коллективов не должны перемешиваться,

количество детей на представлениях должно быть таким, чтобы они могли соблюсти дистанцию, рассевшись в зале.

По словам Алевтины Шевелевой, вся система образования региона сейчас готовится к новогодним мероприятиям. По требованию Роспотребнадзора, утренники должны пройти без посторонних и будут проведены в школах и детсадах с учетом рекомендаций санитарных врачей.

- Понятно, что каждому родителю хочется увидеть своего ребенка, который рассказывает стишок или поет песню, - говорит Алевтина Шевелева. - Поэтому всем руководителям детских образовательных учреждений региона мы поручили организовать фото- и видеосъемку или, при наличии технической возможности, онлайн-трансляцию.

Шевелева отметила, что утренники группа или класс проводит в своем помещении. А если в актовом зале, то после каждого мероприятия его нужно тщательно дезинфицировать.