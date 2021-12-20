Уйдут ли тульские школьники на дистант или дополнительные каникулы в декабре

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Глава Тульского Управления Роспотребнадзора и министр образования региона рассказали о ситуации с ковидом, гриппом и ОРВИ.

По словам Александра Ломовцева, эта волна ковида в регионе особенная.

- В эпидпроцессе значительно активнее задействованы дети, чем весной и осенью 2020 года. Этот штамм коронавируса - дельта - не превращает заболеваемость детей в трагедию, но он всё чаще пробивает иммунную защиту детей. Дети болеют чаще.

По словам Ломовцева, эпидситуация складывается из двух факторов: цифр по ковиду и показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- На сегодняшний день в регионе есть превышение эпидпорога по сумме ОРВИ как среди взрослого, так и среди детского населения. Но среди детей 7-14 лет эпидпорог превышен только в Туле. В целом по области превышения пока нет.

Ловмовцев, отметил, что повода для того, чтобы вводить дополнительные каникулы для детей пока нет.

- Но мы относимся к ситуации настороженно, стараемся ее нивелировать, - сказал главный санитарный врач региона.

Министр образования Алевтина Шевелева подтвердила, что оснований для введения дополнительных каникул, дистанта или прочих ограничений сейчас нет.

- В Тульской области определен единый период плановых зимних каникул. Они начнутся везде одновременно - 27 декабря. Если школа работает по шестидневной системе, 25 декабря запланированы классные часы, в основном, дистанционно. И уже с 27 декабря начнутся плановые зимние каникулы.

Обучение в штатном (очном) режиме возобновится 10 января 2022 года.