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На Московском вокзале в Туле поймали карманника
Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула

На Московском вокзале в Туле поймали карманника

Момент кражи мобильника у задремавшего на скамейке мужчины заметили по камере видеонаблюдения.

Недавно в дежурную часть тульской транспортной полиции доставили подозреваемого в краже мобильного телефона. Момент преступления в зале ожидания по камерам видеонаблюдения.
 
Техника зафиксировала, как злоумышленник подсел к задремавшему на скамейке мужчине. Убедившись, что за его действиями никто из других пассажиров не наблюдает, мужчина вытащил из заднего кармана брюк потерпевшего мобильный телефон и футляр с зарядным устройством от беспроводных наушников. Затем он встал и направился к выходу.
 
«Железнодорожник, сидевший за мониторами, бросился ловить злоумышленника, ему на помощь подоспели охранники и сотрудники транспортной полиции. Подозреваемого и потерпевшего доставили в линейное подразделение, где последний написал заявление. Похищенное имущество изъяли. Было установлено, что данный гражданин безработный, не имеет определенного места жительства, ранее не однократно судим за аналогичные преступления», — сообщила пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула.
 
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. «в», п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из одежды с причинением значительного ущерба гражданину». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:46 +3
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