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Тульские дорожники получили современные автогрейдеры и погрузчики

Тульские дорожники получили современные автогрейдеры и погрузчики

Всего в ГУ ТО «Тулаавтодор» поступило 18 единиц техники.

20 декабря министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник по поручению губернатора Алексея Дюмина передал ГУ ТО «Тулаавтодор» новую снегоуборочную технику.
 
Всего поступило 18 единиц техники, в том числе современные автогрейдеры, погрузчики, шнекороторные снегоочистители. Машины будут направлены в Щекинское, Узловское и Ленинское дорожно-строительные управления.
 
— Новая техника поможет нам не только качественно выполнять работы по содержанию дорог, но и в случае необходимости максимально оперативно помогать муниципалитетам в расчистке дорог к отдаленным населенным пунктам, — подчеркнул Родион Дудник.
 
Часть новой техники будет использоваться в теплое время года при ремонте дорог.
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