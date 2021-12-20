Тульские дорожники получили современные автогрейдеры и погрузчики

Всего в ГУ ТО «Тулаавтодор» поступило 18 единиц техники.

20 декабря министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник по поручению губернатора Алексея Дюмина передал ГУ ТО «Тулаавтодор» новую снегоуборочную технику.

Всего поступило 18 единиц техники, в том числе современные автогрейдеры, погрузчики, шнекороторные снегоочистители. Машины будут направлены в Щекинское, Узловское и Ленинское дорожно-строительные управления.

— Новая техника поможет нам не только качественно выполнять работы по содержанию дорог, но и в случае необходимости максимально оперативно помогать муниципалитетам в расчистке дорог к отдаленным населенным пунктам, — подчеркнул Родион Дудник.

Часть новой техники будет использоваться в теплое время года при ремонте дорог.