«Асфальт в воду — плюх, и все…»: в Тульской области сняли на видео ремонт дороги в оттепель

Пользователь Андрей Иванов выложил в YouTube видеоролик о ремонтных работах дорожного покрытия в Волово.

Автор видео утверждает, что рабочие кладут асфальт прямо в воду, нарушая тем самым строительные нормы и правила:

- Вот так, асфальт в воду. Плюх, и все. Новые технологии. Так только в России делают, - комментирует мужчина, фиксируя работы.

ГОСТ

Р 58831–2020. Пункт 8.1.2:

Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. На предварительно подгрунтованной поверхности нижележащего слоя не допускается наличие луж и застоя воды. Толщина пленки свободной воды не должна превышать одного миллиметра.