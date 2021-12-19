«Асфальт в воду — плюх, и все…»: в Тульской области сняли на видео ремонт дороги в оттепель
Послушайте колоритную озвучку этой прекрасной короткометражки.
Пользователь Андрей Иванов выложил в YouTube видеоролик о ремонтных работах дорожного покрытия в Волово.
Автор видео утверждает, что рабочие кладут асфальт прямо в воду, нарушая тем самым строительные нормы и правила:
- Вот так, асфальт в воду. Плюх, и все. Новые технологии. Так только в России делают, - комментирует мужчина, фиксируя работы.
ГОСТ
Р 58831–2020. Пункт 8.1.2:
Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. На предварительно подгрунтованной поверхности нижележащего слоя не допускается наличие луж и застоя воды. Толщина пленки свободной воды не должна превышать одного миллиметра.
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