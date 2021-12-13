Легенда об «Олимпе»: как директор фитнес-клуба кинул туляков и сбежал в Крым

Еще не забылась история о стремительном закрытии фитнес-клуба «Легенда», а уже на том же месте образовалась новая – про «Олимп». В том числе по тем же адресам.

Сеть фитнес-клубов «Олимп» в Туле работает почти 20 лет. И поэтому, когда их филиалы открылись на месте закрывшейся «Легенды», многие купили абонементы, не задумываясь.

Новый директор у «Олимпа» Дмитрий Багимов появился в июне 2020 года, в период незавершившегося еще локдауна. Вскоре как из рога изобилия посыпались выгодные предложения – 50-процентные скидки на клубные карты одного из старейших спортзалов Тулы.

Этой осенью ценник еще больше упал. На фоне этого помимо зала на Красноармейском проспекте открылся зал на ул. Металлургов (на месте закрывшейся с треском «Легенды»), готовился к открытию и зал на ул. Галкина (там тоже раньше была «Легенда»). Складывалось полное впечатление активной деятельности по расширению сети. Поэтому самый низкий в Туле ценник никого не смущал.

– Мне в Хэлллоуин пришла рассылка в вотсапе, предлагали купить абонемент в зал на ул. Галкина, 3 за 5900 руб. до открытия, после открытия - 6900 рублей, – рассказывает Анастасия Карпухина. – А вечером пришло сообщение: «в эту страшную ночь страшные скидки» и годовой абонемент стоит всего 3500 рублей. Мой коллега отправился на разведку в этот зал. Позвонил и сказал, что новые владельцы делают косметический ремонт и все похоже на то, что зал действительно откроют. Предполагаемая дата открытия была запланирована на 8 ноября.

Договор мы заключили 31 октября, я разговаривала с менеджером, звонила директору, объясняла ситуацию с предыдущими клубами. Они меня заверили, что пережили страшную волну пандемии, а, значит, переживут и эти ограничения. К тому же директор уверял, что у него отличные отношения с арендодателем, и в случае чего им дадут отсрочку или «каникулы».

В назначенный день клуб не открылся, но 9 ноября, проезжая мимо Галкина, 3, я видела, как выгружают тренажёры, ничто не предвещало беды.

Но вот только официально клуб не открылся ни 9, ни 19, ни 29-го ноября. Ведь месяц, правда, в него ходили заниматься некоторые клиенты, как бы еще до официального открытия. Они рассказывали, что состояние тренажеров там оставляет желать лучшего.

2 декабря в группе в соцсети появилось объявление о закрытии зала на Красноармейском проспекте. И понеслась...

Самое главное, у меня нет ещё абонемента на руках, только договор о том, что абонемент начнет действовать с 10 января 2022 года. Сейчас я хожу заниматься в другой фитнес-клуб, а с нового года планировала посещать «Олимп».

– Я 31 октября купила абонемент за 3500 рублей в зал на Красноармейском проспекте, – рассказывает тулячка Галина Литвина. – При заключении договора мне объясняли, что абонемент начнет действовать с того дня, с которого я начну заниматься. Но зал там закрылся, и я даже не успела попасть на первое занятие.

Клиентам, занимавшимся на Красноармейском проспекте, предложили ездить на тренировки на ул. Металлургов. Но меня такая ситуация не устроила, и я написала в директ группы «Олимпа» в Инстаграм с просьбой рассказать, куда можно подъехать за возвратом денег, потому что такая возможность есть по п.5.3 договора.

Но оказалось, что по пункту 3.2 того же самого договора у меня уже нет возможности вернуть деньги, потому что я обратилась к ним 2 декабря.

В этом пункте говорится, что фактические затраты клуба на оказание клиенту услуг составляют 350 рублей в день. А поскольку договор действует с момента подписания (хотя абонемент с момента начала посещения), то к декабрю уже, получается, возвращать нечего.

По сути нас всех просто обманули. Я в любом случае не могу вернуть свои деньги, независимо от того, начну я ходить в зал на ул. Металлургов, или нет. Фактически я подарила им свои 3500 рублей.

Тем, кто приходит в клуб с заявлением на возврат средств, отказывают даже в приеме заявлений. Сотрудники говорят, что не имеют права подписи, в большинстве своем они работают неофициально.

Об этом говорит и бывший управляющий фитнес-клубом на ул. Металлургов Анна Самойлова:

– Я пришла работать к Багимову 29 сентября. Он действительно вкладывал деньги в клубы. Мы открыли клуб на Металлургов, ремонтировали помещение на ул. Галкина, он своевременно отдавал зарплату сотрудникам. Но вскоре после открытия он начал выводить большие суммы с Металлургов, якобы, чтобы оплатить долг за зал на Красноармейском. По его словам, необходимо было покрыть долги московских инвесторов. Потом Багимов начал петь уже другую песню: что собственник здания поменялся и не пошел на уступки. 31 октября мы отправили ему с двух клубов (на Металлургов и на Галкина) большие суммы, полученные с предпродажи абонементов.

Не знаю, оплатил он долг или нет, но, находясь сам в Севастополе, вечером 9 ноября он вызвал меня, грузчиков, и мы полночи переезжали на Галкина.

10 ноября клуб на Красноармейском закрылся, а весь коллектив полным составом вышел работать в Заречье. И все бы было ничего, если бы не долг за отопление в размере 100 тыс. рублей. Причем владелец здания предлагал даже зачесть оплату отопления в счет аренды, но денег у клуба не было и отопление так и не включили.

А еще через некоторое время пришел представитель собственника и сообщил, что если оплаты не будет, клуб опечатают. Тот день мы доработали и больше клуб не открылся.

После этого я поняла, что ничего хорошего в этом клубе не будет. Почему я не поняла этого раньше? Сначала складывалась впечатление, что Багимов действительно планирует развивать сеть. Он пригнал 16-метровую фуру со своим оборудованием 11-12 ноября. Предполагалось, что эти тренажеры будут установлены в зале на Галкина. Но после того, как в Крыму вышла статья про Багимова, я поняла, что на самом деле он в долгах, как в репьях, и фуру эту пригнал, чтобы в Крыму не нашли и не описали его имущество.

В ноябре Багимов приезжал на один день как раз того, чтобы записать видеообращение для соцсетей о том, что он пускает посетителей без QR-кодов. Тогда же он заявил собственнику здания на ул. Металлургов, что планирует объявить себя банкротом. После чего уехал. На Металлургов есть небольшой депозит по аренде, который позволит ему работать еще несколько недель в декабре, но в том зале даже работать некому.

Клиенты оплачивали абонементы либо переводом на карту «Тинькофф», либо наличными в залах. Наличные в том числе шли на зарплату в конвертах для сотрудников.

«Олимп» оказался большим мыльным пузырем, в котором официально нет и и не было ни одного трудоустроенного сотрудника. Именно поэтому никто не имеет права подписи при приеме заявлений от клиентов.

– Единственный вариант уведомить собственника – отправлять заказные письма на юридический адрес ООО «Фитнес эксперт»: Красноармейский пр., 7, Б3-10 (3 этаж). Через месяц, даже если Багимов не заберет эти письма, будет считаться, что он уведомлен, и у людей будет право обратиться в суд, потому что ООО «Фитнес эксперт» на данный момент не банкрот.

Схема, по которой в Туле «отработал» Багимов, была обкатана в разных городах.

Так, в городе Бахчисарай фитнес-клуб «Bagimov Gym» лопнул в 2018 году, в Симферополе одноименный клуб – в 2019-м. В 2020-м Багимов перебрался в Тулу, но надолго его не хватило, и уже в 2021 он сорвал куш и уехал в Севастополь – зарабатывать на новом фитнес-клубе «A-FIT».

Приглашать на персональные тренировки в очередной зал Багимов начал еще летом. Во всех случаях удивляет, что, несмотря на такую богатую историю, он без тени смущения записывает от себя приглашения на занятия и публикует видео в соцсетях.

Меж тем, по данным открытых источников, долгов у Дмитрия Багимова очень много. Как пишет ИА «SM News» со ссылкой на решение Балаклавского районного суда, в 2020 и 2021 годах в пользу заявителя — местного мецената Петра Иванищева с Багимова взыскано 77,6 тыс. долларов США и 85,1 тыс. долларов США в качестве процентов за использование денег, а также 2,35 млн рублей и столько же в качестве процентов за пользование средствами. Долги тянулись еще с 2016 года.

Однако Багимов решение суда не исполнил. Поэтому 27 августа 2021 года Петр Иванищев инициировал процедуру банкротства Багимова, обратившись в арбитражный суд Севастополя. Общая сумма долга в рублях составила 16 697 853,61.

И в этой массе нет еще «тульских» долгов, а они тоже исчисляются миллионами.

1 декабря вынесено решение ввести в отношении Дмитрия Багимова Игоревича процедуру реструктуризации долгов и назначить финансового управляющего. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено только на 2022 год – 11 апреля. До этого времени финансовый управляющий будет пытаться решить его вопрос с долгами.

Что делать пострадавшим тулякам?

1.Обратиться с письменной претензией в адрес ООО «Фитнес эксперт» (юридический адрес: Тула, Красноармейский пр., 7, Б3-10, 3 этаж) с требованием возврата денежных средств, уплаченных по договору. Такое право закреплено ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300−1 «О защите прав потребителей».

Один экземпляр претензии необходимо направить исполнителю любым доступным способом с подтверждением получения (заказным письмом с уведомлением о доставке, электронной почтой или лично под роспись).

Если требования о возврате уплаченной за услугу денежной суммы не удовлетворены исполнителем в 10-дневный срок, потребитель вправе обратиться в суд.

2. В исковом заявлении потребитель вправе потребовать:

расторжения договора и возврата денежных средств (ст. 28 Закона);

выплаты неустойки в размере 3% цены услуги за каждый день просрочки исполнения требования потребителя (ст. 28 Закона);

взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

компенсации морального вреда (ст. 15 Закона). Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства или месту пребывания истца, по месту заключения или исполнения договора, по месту нахождения организации.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Выбор между несколькими судами принадлежит истцу (ст. 17 Закона).

При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

Также права туляков может защитить Управление Роспотребнадзора: