В Туле рецидивист украл деньги у собственного отца

Злоумышленник был задержан полицейскими и признался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратился 64-летний житель областного центра. Он сообщил, что из его квартиры пропали деньги - 60 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил неоднократно судимый 36-летний сын потерпевшего.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.