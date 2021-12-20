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В Туле рецидивист украл деньги у собственного отца

В Туле рецидивист украл деньги у собственного отца

Злоумышленник был задержан полицейскими и признался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратился 64-летний житель областного центра. Он сообщил, что из его квартиры пропали деньги - 60 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил неоднократно судимый 36-летний сын потерпевшего.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:17 +2
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