В Туле рецидивист украл деньги у собственного отца
Злоумышленник был задержан полицейскими и признался в содеянном.
В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратился 64-летний житель областного центра. Он сообщил, что из его квартиры пропали деньги - 60 тысяч рублей.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил неоднократно судимый 36-летний сын потерпевшего.
Мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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