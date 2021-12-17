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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 231 случай заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 231 случай заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 231 случай коронавируса, 218 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 015 жителей региона, 63 435 вылечились, 4087 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 10 смертей
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