Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 231 случай заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 231 случай коронавируса, 218 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 015 жителей региона, 63 435 вылечились, 4087 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: