Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 231 случай заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 231 случай коронавируса, 218 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 015 жителей региона, 63 435 вылечились, 4087 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:41, 12 1316 -2
15 декабря, в 11:44, 36 1565 -3
14 декабря, в 13:15, 32 1038 -2
14 декабря, в 11:43, 14 1486 -5
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