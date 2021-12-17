Где в Туле покататься на коньках: список адресов

Главным катком по-прежнему будет Губернский на площади Ленина, который откроется сегодня, 17 декабря.

В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18:00 и 20:00 часов.

Каток будет работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Время начала сеансов: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 по 1 ч. 15 мин. каждый.

В выходные и праздничные дни в 12:00 предусмотрен детский сеанс для посетителей до 10 лет включительно.

В декабре и в дни новогодних каникул по пятницам, субботам и праздничным дням добавляется седьмой сеанс — молодежный — в 22:00.

На катке одновременно смогут находиться до 150 человек. Билет для посещения катка можно будет бесплатно забронировать на сайте katok.tularegion.ru или получить в пункте регистрации при входе.

В прокат предоставлено 250 пар коньков с 26-го размера по 48-й. После каждого использования коньки будут дезинфицировать и ставить на просушку.

Кроме того, в Туле будут работать зимой в соответствующих погодных условиях катки и хоккейные коробки по 26 адресам.

На территории Зареченского округа:

- каток по адресу: ул. М. Горького, 14−20;

- хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;

- каток в пос. Ленинском по адресу: ул. Ленина, д. 9;

- хоккейная коробка в пос. Ленинском по адресу: ул. Гагарина, д. 9;

- хоккейная коробка в с. Хрущево на ул. Прудной;

- хоккейная коробка в пос. Рождественском на ул. Лесной;

- каток в пос. Обидимо по адресу: ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;

- хоккейная коробка в пос. Плеханово по адресу: ул. Заводская, д. 21.

На территории Пролетарского округа:

- каток на Пролетарской набережной;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Металлургов, д. 22;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Р. Зорге, д. 29;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Бондаренко, д 23;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Кутузова, 131.

На территории Центрального округа, помимо Губернского катка:

- хоккейная коробка на Казанской набережной;

- хоккейная коробка между д. 7 к. 3 по ул. Кауля и д. 11-а по ул. Новомосковской;

- хоккейная коробка в п. Петелино.

На территории Привокзального округа:

- хоккейная коробка по адресу: ул. Калужское шоссе, дома 5−7;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Седова, д. 27;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рассвет, д. 44;

- хоккейная коробка в Платоновском парке.

На территории Советского округа:

- хоккейная коробка по адресу: ул. Гоголевская, 94;

- хоккейная коробка по адресу: Красноармейский пр-т, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;

- хоккейная коробка в ЦПКиО им. П. П. Белоусова возле базы проката;