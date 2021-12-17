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Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов

Приходите, будет весело!

18 декабря в Центральном парке Тулы состоится забег Дедов Морозов. Участники стартуют в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстоит преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.

Забег бесплатный. У каждого участника должен быть новогодний атрибут: костюм Деда Мороза или красный новогодний колпак.

Сюжет: Новый год-2022
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Автор: Кристина Вернигорина
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