Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов
Приходите, будет весело!
18 декабря в Центральном парке Тулы состоится забег Дедов Морозов. Участники стартуют в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстоит преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.
Забег бесплатный. У каждого участника должен быть новогодний атрибут: костюм Деда Мороза или красный новогодний колпак.
Афиша новогодних мероприятий в Тульской области: «Мандариновая принцесса», забеги Дедов Морозов и фото с хаски
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