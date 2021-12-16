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Тульские спасатели замерили толщину льда на пруду Центрального парка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели замерили толщину льда на пруду Центрального парка

По статистике, большинство происшествий на воде приходится на начало зимы.

В рамках проведения в регионе месячника безопасности людей на водных объектах сотрудники ГИМС инспекторского участка Тулы вместе с представителями ВОСВОД замерили толщину льда на каскаде прудов в Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова. Она составила от 10 до 15 сантиметров.

Государственный инспектор ГИМС Игорь Преображенский провел с рыбаками профилактическую беседу, в ходе которой напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности на льду.

Отметим, что безопасная толщина льда для выхода одного человека составляет 10 сантиметров, для группы людей — 15−20 сантиметров. Но сейчас из-за оттепели лед рыхлый и неоднородный. Нужно 5−7 дней устойчивых морозов ниже -5 градусов.

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