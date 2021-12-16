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Пытки шокером: В Тульской области экс-подполковник полиции обвиняется в превышении полномочий

Пытки шокером: В Тульской области экс-подполковник полиции обвиняется в превышении полномочий

Уголовное дело в отношении Сергея Гречишкина передано в суд.

В Тульской области бывший начальник следственного отдела ОП «Арсеньевское» обвиняется в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, 16 декабря 2020 года обвиняемый ударил электрошокером подозреваемого в краже 29-летнего ранее судимого жителя Арсеньево.
 
Мyslo писал про эту историю в октябре: заявление на подполковника полиции написал 29-летний Юрий С. Мужчину задержали в конце прошлого года.
 
— Ночью 15 и 16 декабря обвиняемый приходил в один и тот же магазин, разбивал там окно и воровал спиртное. Свое поведение он объяснял тем, что имеет алкогольную зависимость, а круглосуточных магазинов в поселке нет. Вину признал частично: сообщил, что приходил в магазин лишь один раз и вторую кражу не совершал, решив явиться с повинной, — следует из обвинительного приговора.
 
Вина Юрия была доказана полностью [дома у него обнаружили украденное, а на камнях, которыми были разбиты окна магазина, — его отпечатки], и в марте этого года он получил 2 года исправительной колонии строгого режима. Незадолго до оглашения приговора, в феврале, Юрий неожиданно заявил, что в ходе обыска его ударили шокером. Изначально «били» его неустановленные лица, потом Сергей Гречишкин, а на одной из экспертиз он и вовсе сказал, что обжегся об батарею.
 
Тем не менее, этого заявления оказалось достаточно, чтобы в марте в отношении подполковника, участника боевых действий в Чечне, имеющего ряд наград и медалей, в том числе «За честь и мужество», возбудили уголовное дело.
 
В настоящий момент в прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение, уголовное дело передано в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:10 +3
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криминалпроисшествияуголовное делопытки шокеромОдоевский район

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