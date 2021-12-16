Тульский самбист выиграл первенство ЦФО

Соревнования проходили с 9 по 12 декабря.

В Ельце завершилось первенство Центрального федерального округа по самбо среди юниоров 2002—2004 гг. р. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 17 регионов России.

Спортсмен МБУ СШОР «Восток» Назарет Гогорян стал победителем первенства ЦФО среди юниоров 2002—2004 гг. р. в весовой категории 71 кг. Данный результат позволил спортсмену отобраться на первенство России, которое пройдёт в середине февраля 2022 года в Казани.

Спортсмена подготовили Максим Чавриков и Сергей Абрамов.