новости
новости
Регистрация
Тульский самбист выиграл первенство ЦФО

Тульский самбист выиграл первенство ЦФО

Соревнования проходили с 9 по 12 декабря.

В Ельце завершилось первенство Центрального федерального округа по самбо среди юниоров 2002—2004 гг. р. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 17 регионов России.
 
Спортсмен МБУ СШОР «Восток» Назарет Гогорян стал победителем первенства ЦФО среди юниоров 2002—2004 гг. р. в весовой категории 71 кг. Данный результат позволил спортсмену отобраться на первенство России, которое пройдёт в середине февраля 2022 года в Казани.
 
Спортсмена подготовили Максим Чавриков и Сергей Абрамов.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 09:43 +1
Другие статьи по темам
Прочее
спортсамбосоревнованияТулатурнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спасатели замерили толщину льда на пруду Центрального парка
Тульские спасатели замерили толщину льда на пруду Центрального парка
В Туле водитель мусоровоза «срезал» путь через трамвайные рельсы и застрял на них
В Туле водитель мусоровоза «срезал» путь через трамвайные рельсы и застрял на них
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.