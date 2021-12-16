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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 235 случаев коронавируса, 215 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 784 жителей региона, 63 217 вылечились, 4075 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 11 смертей
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