Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 235 случаев коронавируса, 215 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 784 жителей региона, 63 217 вылечились, 4075 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: