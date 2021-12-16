Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 235 случаев коронавируса, 215 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 784 жителей региона, 63 217 вылечились, 4075 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:44, 36 1391 -3
14 декабря, в 13:15, 32 964 -2
14 декабря, в 11:43, 14 1405 -5
14 декабря, в 10:35, 251 2587 -34
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