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В 2022 году в Тульской области проверят здоровье переболевших COVID-19

В 2022 году в Тульской области проверят здоровье переболевших COVID-19

Ожидается, что более 80 тыс. человек пройдут данное медицинское обследование.

Депутаты Тульской областной Думы утвердили основные характеристики бюджета регионального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год.

Ожидается, что общий объем доходов бюджета Фонда составит 20 905 280 400 рублей. Из этой суммы 399 870 500 рублей — средства бюджета области, остальное — средства федерального фонда ОМС. Предполагаемый объем потраченных средств — на уровне доходов.

Во время обсуждения законопроекта было отмечено, что в этом году в медицинских учреждениях региона появилась новая услуга — углубленная диспансеризация пациентов, переболевших коронавирусом. На эти цели Тульская область получила из федерального бюджета дополнительно 42 млн рублей. В этом году ее прошли уже порядка 35 тыс. человек.

В следующем году проверят свое здоровье в рамках этого вида обследования еще порядка 86 тыс. жителей Тульской области.

Кроме этого, отмечено, что на будущий год снижены на 100 млн рублей расходы на оказание медицинской помощи жителям Тульской области за пределами региона. Это связано с появлением в регионе собственных современных медицинских центров, в которых проводят высокотехнологичные операции, где и будут получать лечение туляки.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:43 0
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