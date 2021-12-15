Туляк Сергей Горбачев, двое суток бежавший в Москву, всё же попал на матч ЦСКА – «Арсенал»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Фан-директор тульского «Арсенала» Сергей Горбачёв, пробежавший за двое суток расстояние от Тулы до Москвы, чтобы поддержать любимую команду на выездном матче с ЦСКА, несмотря на то, что игра проходила без зрителей, всё же попал на стадион.

Пресс-служба оружейников опубликовала фотографию болельщика, сделанную на «ВЭБ-Арене»: «Такие поступки наших болельщиков очень вдохновляют и мотивируют. Серёжа, ты наш герой!»

Напомним, матч закончился со счётом 2:0 в пользу москвичей.