Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Туляк Сергей Горбачев, двое суток бежавший в Москву, всё же попал на матч ЦСКА – «Арсенал»
Фотографию, сделанную на трибуне столичного стадиона «ВЭБ-Арена», опубликовала пресс-служба тульского клуба.
Фан-директор тульского «Арсенала» Сергей Горбачёв, пробежавший за двое суток расстояние от Тулы до Москвы, чтобы поддержать любимую команду на выездном матче с ЦСКА, несмотря на то, что игра проходила без зрителей, всё же попал на стадион.
Пресс-служба оружейников опубликовала фотографию болельщика, сделанную на «ВЭБ-Арене»: «Такие поступки наших болельщиков очень вдохновляют и мотивируют. Серёжа, ты наш герой!»
Напомним, матч закончился со счётом 2:0 в пользу москвичей.
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