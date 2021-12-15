Тульский перинатальный центр начнет работать в конце января 2022 года

15 декабря 2021 года зампред правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков собрал руководителей лечебных учреждений и региональных СМИ – поговорить о состоянии здоровья туляков, ситуации в здравоохранении и планах на 2022 год. В частности речь шла о новом перинатальном центре. Он фактически станет частью целого кластера медицинских учреждений.

- Мы планируем, что центр начнет работу в конце января – начале февраля 2022 года, - рассказала Елена Макарова. – Центральный роддом «переедет» в новый центр. Новый перинатальный центр не будет конкурентом областного неонатального центра – это будет единое медучреждение.

- Мы соединяем в одно два медучреждения. И получаем один мощный трехуровневый перинатальный центр. Он сохранит имя прославленного тульского акушера Веры Гумилевской, - считает Дмитрий Марков. – А в здание ЦРД на ул. Революции, 4 в Туле после его ремонта (хотя он был в 2008 году капитально отремонтирован – прим. авт) переедет кардиодиспансер. Это кардинально изменит кардиологическую службу в Тульской области.

По словам Елены Сергеевны, в некоторых района области были закрыты родильные отделения, например, в Щекино и Белеве – нерентабельно содержать здания для 10-12 рожениц. К тому же в таких медучреждениях нет врачей высокой квалификации на случай осложненных родов. По статистике, если в роддоме принимают менее 500 родов в год, то в таком учреждении, увы, растет младенческая смертность. Объяснение простое – объем навыков у врачей теряется.

Вопрос с доставкой беременных женщин в роддом из таких населенных пунктов решен – используются кареты скорой.

- Мы увеличили количество бригад скорой помощи на 30%, обновили автопарк. Скорая в Тульской области – это единая служба на регион, у нее единая диспетчерская. И если на пульт поступает вызов к роженице, поверьте, это самый приоритетный вызов, - уточнил Дмитрий Марков.

А вообще акушеры сейчас выступают за плановые роды, тем более что современные методы диагностики позволяют точно определить дату появления на свет младенца.

- Роженицы из групп высокого риска должны рожать в стационарах третьего уровня, то есть в перинатальном центре или роддоме №1, где высококвалифицированный персонал сталкивается со сложными случаями каждодневно и может спасти жизни и женщине и ребенку. И они должны быть госпитализированы в стационар заранее. У нас есть общерегиональная база данных по всем осложненным беременностям, - говорит Елена Макарова. – В Ефремове, Суворове, Новомосковске, Узловой, Донском родильные отделения останутся.

По словам Елены Сергеевны, весь штат из ЦРД перейдет на работу в перинатальный центр – всем сотрудникам уже вручены уведомления, все с нетерпением ждут открытия нового центра. Из больницы им. Ваныкина (отделение на ул. Мира) переведут в новый центр отделение для недоношенных детей. Разумеется, вместе со всем медперсоналом.

- Нам не хватает реаниматологов. В январе к нам приедут несколько специалистов из Хабаровска и Читы – переманиваем служебными квартирами и волшебной фразой «от Тулы до большого театра 2 часа!», - поделилась Елена Макарова.

- Все врачи настроены на максимально комфортное родовспоможение, - заверил министр здравоохранения. – Только рожайте!



