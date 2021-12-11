В заключительном матче года «Арсенал» проиграл ЦСКА в Москве – 0:2

Фото пресс-служб "Арсенала" и ЦСКА. Видео телеканала "Матч Премьер".

На этой не очень радостной ноте «Арсенал» отправляется в отпуск. Следующие матчи в РПЛ будут сыграны в конце февраля 2022 года. На каком месте в турнирной таблице оружейники закончат год, станет известно после того, как состоятся все игры этого тура.

Статистика второго тайма:

Финальный свисток.

90+2' Штрафной для «Арсенала»: Эванс забросил в штрафную, Костадинов был на добивании, но прострелил мимо ворот.

90' Добавлено две минуты ко второму тайму.

89' Еще одна замена у хозяев: Щенников поменял Ахметова.

87' Армейцы снова прессингуют. Беляев успел выбить мяч на угловой, не дав Заболотному принять пас от партнера.

83' Замена у ЦСКА: вместо Эджуке на поле вышел Бистрович.

79' «Горчичник» Ахметову — грубо сыграл против нашего капитана Костадинова.

78' Эванс! Мощно приложился по мячу, но «снаряд» пролетел выше ворот.

76' Не лучшим образом складывается матч для «Арсенала». ЦСКА на классе обыгрывает гостей.

76' Заболотный без проблем переигрывает вратаря и забивает гол с 11-метрового. 2:0

75' Радакович сфолил на Заболотном на линии штрафной. Желтая карточка оружейнику. И пенальти в ворота Коченкова.

71' Замена у оружейников: Луценко вышел на поле вместо Гулиева.

70' Штрафной для «Арсенала»: Бьёрнстрём классно закрутил с левой ноги, но Акинфеев без проблем справился с ударом.

69' Дивеев получает желтую за фол против Маркова.

67' Что-то становится совсем тревожно. Откровенно говоря, ЦСКА наиграл уже не только на второй гол, но, возможно, и на третий.

66' Чаушич не справился с Ахметовым и дал сопернику пробить. Снова мимо ворот.

66' Обляков оставил не у дел Костадинова и Радаковича и нанес удар по воротам — мимо.

65' Эванс убежал в контратаку, но не сумел добежать до штрафной соперника, мяч у него перехватили.

62' ЦСКА продолжает атаковать, арсенальцы смогли отобрать мяч только нарушив правила. Это Степанов влетел в Фернандеса.

61' Пауза в матче. VAR проверяет, был офсайд или нет. Решение принято: гол не засчитан.

60' Заболотный оформляет дубль, но гол был забит из офсайда — боковой арбитр поднял флажок.

57' Первый угловой для ЦСКА: подача Облякова в штрафную «Арсенала», мяч выбил Радакович.

55' А за матчем с трибун наблюдает главный тренер сборной России Валерий Карпин.

52' Кучаев заработал штрафной у ворот «Арсенала». Исполнял стандарт Дивеев — низом пробивал по воротам и попал в «стенку».

49' Желтая карточка Максиму Беляеву — грубо сыграл против Заболотного.

48' Опасная атака от «Арсенала»! Гулиев отправил пас Маркову, тот пробил в ближний угол. Акинфеев выбил мяч на угловой.

46' Второй тайм. Продолжаем матч.

Замена у «Арсенала»: травмированного Давиташвили поменял Бьёрнстрём.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+2' ЦСКА устроил прессинг на ворота «Арсенала». Классный сейв Коченкова — вратарь спас команду после прострела Ахметова.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

45' Ох, видимо футболист не сможет продолжить матч. Прихрамывая покидает поле с помощью медиков.

44' В предыдущем эпизоде Зурико получил травму. На поле выбежали врачи, оказывают помощь.

42' Зурико! Классный удар Давиташвили с близкого расстояния парировал Акинфеев. Гулиев немного не успел на добивание.

39' Неожиданная замена и у «Арсенала»: Беляев поменял Смольникова.

38' Зайнутдинов пробивал издалека — мимо цели.

33' Игра всё это время проходила практически без ворот, видимо, такой спокойный темп усыпил бдительность оружейников.

33' Гол в ворота «Арсенала»! Заболотный. 1:0

Ахметов сделал передачу в штрафную, Заболотный изящно уложил мяч в сетку.

31' Зайнутдинов сфолил на Кангве — штрафной для «Арсенала». Высокая подача со стандарта, мяч забрал Акинфеев.

28' Много борьбы на поле. В одном из эпизодов снова Маркова свалили на газон.

25' Владение мячом — 63% на 37% в пользу армейцев.

22' Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий делает первую замену: Кучаев выходит вместо Бохинена.

17' Давиташвили покатил на Костадинова, армейцы успели перехватить мяч.

15' Смольников навесил на Маркова, Евгений в прыжке немного разминулся с мячом.

14' Костадинов завалил Зайнутдинова на подступах к штрафной Коченкова, арбитр посчитал, что всё по правилам.

11' Марков ворвался в штрафную, но не смог пройти игроков ЦСКА — Бохинен выбил мяч из-под ног соперника.

9' Эванс и Степанов создали атаку с фланга, однако передачу Данила в штрафной перехватил Акинфеев.

6' Кангва разгонял атаку, добежал до половины поля ЦСКА, в итоге был вынужден отдать мяч назад на защитников.

5' Армейцы пока активнее играют, оружейникам приходится постоянно обороняться.

3' Штрафной для ЦСКА: Ахметов закручивал в центр, Фернандес пробил слету, но мимо ворот.

1' Звучит стартовый свисток. Матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Друзья, небольшой опрос. Стоило ли командам играть в такой мороз? Или матч должны были перенести?

Опрос Матч нужно было перенести из-за мороза? Да Нет

0' Предматчевая разминка «Арсенала» на морозной «ВЭБ Арене» — в фоторепортаже от клубной пресс-службы:

0' Составы на матч:

ЦСКА включил в заявку на матч болельщиков!

0' По официальной информации, матч состоится!

0' Обыграв в прошлом туре «Крылья Советов», москвичи прервали серию матчей без побед и поднялись на пятую строчку в таблице. У армейцев 27 очков.

«Арсенал» победил в последних двух матчах («Локомотив» и «Химки») в чемпионате и занял 11 строчку в таблице. У команды Божовича 19 очков.

0' Статистика не в пользу туляков. В рамках РПЛ команды провели 13 матчей, 8 побед на счету ЦСКА, 4 — у «Арсенала», один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей — 29:12.

0' Интересно, что «Арсенал» и ЦСКА четвертый раз встретятся в официальном матче в этом году. Три предыдущих игры прошли в Туле — дважды в рамках двух сезонов РПЛ, еще одна встреча состоялась в Кубке России.

0' Немного об околофутбольных событиях. Фанат оружейников Сергей Горбачев пробежал из Тулы до Москвы . Туляк преодолел более 200 километров бегом по трассе. И пока бежал, объявили, что матч пройдет без болельщиков. Но, может, Сергея пустят на стадион в качестве исключения. Зря что ли был этот экстремальный марафон?

0' Матч был под угрозой отмены. Главная версия — из-за погоды. Мол, в столице ожидается от -15 до -17 градусов. Вторая версия — «ВЭБ Арена» после недавних событий с болельщиками не соответствует требованиям безопасности. Так или иначе, если игра состоится, она точно пройдет при пустых трибунах. Об этом еще накануне заявили армейцы. Тульский клуб, как обычно, немногословен.

0' Добрый морозный день, друзья! Транслируем заключительный матч года в РПЛ. Сегодня тульский «Арсенал» в рамках 18-го тура чемпионата встречается с московским ЦСКА. Встреча назначена на 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болеем за оружейников вместе с Myslo!