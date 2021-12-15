Где в Туле не будет электроэнергии 16 декабря
Плановые работы пройдут с 9 до 18 часов.
Обесточены будут дома по следующим адресам:
- ул. Клары Цеткин, 3-18,
- ул. Фрунзе, 7-а, 7-б, 9, 11, 13,
- Красноармейский пр-т, 19-а, 19-б,
- ул. Халтурина, 6-а,
- ул. Братьев Жабровых, 12,
- ул. Болдина, 147, 149,
- ул. Смидович, 6,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),
- ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а,
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
- ул. М. Мазая, 18, 20, 21, 22, 23, 25,
- ул. Аносова, 5, 7, 9,
- ул. Металлургов, 29, 31, 33,
- ул. Пузакова, 1,
- ул. Октябрьская, 78, 80, 80-а, 82,
- ул. Демидовская, 179, 179-а,
- ул. Бундурина, 45,
- ул. Свободы, 58-а, 47, 52, 56, 56-а,
- ул. Л. Толстого, 105,
- Мясново: ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12-а, 19-а,
- ул. Планерная, 11, 14,
- ул. Кабакова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10,
- Клинской пр-д, 30-42 (чётн.), 33-43 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Переходная, 4, 5, 6,
- ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в,
- ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39,
- ул. Моторная, 2,
- Ханинский пр-д, 6, 23, 25, 27, 29,
- п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 35-47 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Пушкина, 2, 25-47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в.
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