В Туле прошла стратегическая сессия по развитию промышленного туризма

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году Тульская область – в числе 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ). Она поможет разработать механизм улучшения имиджа тульских предприятий и сформировать потребительскую лояльность к продукции тульских брендов. Развитие внутреннего туризма – одна из целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Губернатор Алексей Дюмин ставит перед нами задачу расширить разнообразие предложений для туристов. Знаю, что региональные туристические компании и гиды заинтересованы в создании новых турпродуктов в сотрудничестве с промышленными предприятиями, – отметил зампредседателя правительства региона Александр Шаламов.

Министр промышленности и торговли Вячеслав Романов подчеркнул, что уже сегодня многие производства принимают у себя гостей, но запрос на новые локации постоянно растет. Такие экскурсии помогают профориентации школьников и студентов, а компаниям дает перспективу получить новые кадры и повысить лояльность к бренду.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина поблагодарила предприятия региона, которые включились в Акселерационную программу АСИ по промышленному туризму.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко сказала, что в Тульской области уже создана туристическая инфраструктура, которая позволит максимально быстро создать промышленный турпродукт и внедрить его в экскурсионную программу.

Представители АСИ, компаний-туроператоров и маркетинговых агентств в рамках инспекшн-тура побывали на 10 предприятиях региона. В их числе – Туламашзавод, заводы «Октава» и «Штамп», кондитерская фабрика «Алкион», автомобильный завод Haval и другие. По итогам тура его участники дали предложения по улучшению турпродукта.