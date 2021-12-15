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Депутаты упразднили должность Сергея Шестакова в тульской администрации
Фото из архива Myslo.

Депутаты упразднили должность Сергея Шестакова в тульской администрации

Такое решение было принято на заседании Тульской гордумы.

В Туле изменена структура администрации города, в частности численность заместителей главы сократили до трех человек. Соответствующее решение приняли депутаты Тульской гордумы.

Так, упразднена должность заместителя главы по благоустройству, которую ранее занимал Сергей Шестаков.

Кроме того, введены такие должности: замглавы администрации по градостроительной политике и развитию городских пространств, замглавы по развитию городской инфраструктуры.

Более подробная информация станет известна позднее.

 

 

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